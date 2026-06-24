24日未明、群馬県高崎市の駐車場で10代から20代とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査していて、その後、交通事故で死亡した男性との関連を調べています。中継です。女性が倒れていた駐車場です。女性の車はここから30キロほど離れた埼玉県内で事故を起こし、運転していた男性が死亡しました。あわてて逃走しようとしたのか、取材を始めた午前中には出口のバ