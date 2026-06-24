ホロライブプロダクション所属のVTuber・常闇トワが24日、自身のXを更新。救急搬送され治療を受けていたことを報告し、現状を伝えた。【Xより】病状から現在の状況まで説明…一時休止する常闇トワからの発表【全文】「まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と切り出し「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けており