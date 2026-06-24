神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年春の開業20周年に向け、この夏も親子で楽しめる人気イベントを開催する。【画像】「ばいきんまんのダンス！ダン!!ダンス!!!」の再演も全天候型施設ならではの快適な環境が特徴。日陰で小さな子どもも安心して遊べる「水あそびひろば」をはじめ、大人気メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」の再演、メロンパンナちゃん・ロールパンナちゃんに会える