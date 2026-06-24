楽天の宗山塁内野手（23）がファームのハヤテ戦（泉）に「2番・遊撃」で先発出場し、実戦復帰を果たした。初回先頭打者のゴロを軽快にさばいた。初回の第1打席は見逃し三振に倒れたが、4回先頭の第2打席で中前打を放った。宗山は3月20日の巨人とのオープン戦でヘッドスライディングした際に左手を負傷。同25日に都内の病院でメディカルチェックを受け、左手関節軟骨損傷が判明し、長期離脱していた。