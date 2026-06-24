タレントの成瀬いな（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のラウンドガール・コスチューム姿を披露した。「SHOOTBOXINGSHOOTGIRLS」とつづり、21日に東京・後楽園ホールで開催された「SHOOTBOXING2026act.3」で「SHOOTGIRLS」としてラウンドガールを務めた自身のショットをアップ。ハッシュタグで「ラウンドガール」「シュートボクシング」「シュートガールズ」「SHOOTBOXINGshootgirls」と添えた