鈴木奈々（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。下着撮影のオフショットを投稿した。ブルーの「LUNAナイトブラ」を着用し、アウターを羽織ったカットをアップ。「私史上今が一番爆乳です！今一番自分の体に自信あります！バストケアして良かった」とつづった。これには「年々、きれいになっていってる」「かわいくてきれいでうっとりしました」などのコメントが寄せられた。