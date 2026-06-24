【モデルプレス＝2026/06/24】なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が、7月1日発売の『CHEER（チア） Vol.71』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。デビューから5年間でグループに起こった変化を明かした。【写真】なにわ男子メンバー「びっくり」劇的イメチェン◆西畑大吾＆藤原丈一郎「CHEER」表紙登場ニューアルバム「ND5」を17日にリリースし、7月11日から『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』がスタートするなにわ男子から、西