【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの加藤綾菜が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でタレントの加藤茶との結婚15周年を報告し、話題を呼んでいる。【写真】加トちゃん＆45歳年下妻「幸せが溢れてる」タキシード・ドレス姿でラブラブ腕組み◆加藤綾菜、ウエディングショットで結婚15周年を報告綾菜は「本日なんと…結婚15周年です」と報告し、昨年夏に雑誌の企画で撮影した茶とのウエディングショットを投稿。タキ