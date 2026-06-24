【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の杉浦太陽が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット写真を公開し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「いつもカメラ目線で天才」0歳次女との笑顔ショット◆杉浦太陽、第5子・夢空ちゃんとの2ショット披露杉浦は「さっき10秒立ちました」とつづり、夢空ちゃんを抱いた2ショットを披露。夢空ちゃんの立つ姿を見たという杉浦は驚きと喜びの混じ