米メディア「カリフォルニア・ポスト」（ウェブ版）が2026年6月23日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するカイル・タッカー外野手（29）について「精神的なリセットが必要」と報じた。「腰のけいれん」発症で途中交代 タッカーは23日にターゲット・フィールドで行われたミネソタ・ツインズ戦に「6番・ライト」でスタメン出場した。 2回1死走者なしから四球で出塁し、続くトミー・エドマン選手（31）のヒットで2塁に進塁