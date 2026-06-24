いつもの散歩道やランニングコースで、街路樹やブロック塀に張り付いている「カサカサした藻のような模様」を見かけたことはありませんか？ 「あー、コケでしょ？」とスルーしているあなた。実はそれ、コケではなく「地衣類（ちいるい）」というまったく別の生き物かもしれません！ そんな足元の不思議な生き物の世界に、美味しいドリンク片手にどっぷり浸れる激レアなトークイベント『足元の宝石、地衣