レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売 ミスFLASH2026グランプリ・板野優花が『FLASH』ソログラビアで最大露出！ ミスFLASH2026グランプリの板野優花が6月23日(火)発売の『FLASH』に登場し、過去最大の露出カットに挑んだ。 板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎