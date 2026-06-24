資料キャビア JR四国が、地元大学の学生が企画した日帰り観光ツアー4件を2026年10月と11月に予定しています。 香川大学生が企画した「おいしく学ぶ讃岐の甘味文化めぐりツアー」は10月3日、「あん餅」「おはぎ」「おいり」という讃岐の甘味について学ぶ内容です。宇多津町から観音寺市までバスで巡り、あん餅雑煮うどんなどを味わいます。 香川大学生が企画した「東かがわ養殖ものがたり」は10月17日、ハ