吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２４日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われ、今年の「新喜劇の顔」ヤンシー＆マリコンヌが新ギャグ「マッチョの先っちょチェケラッチョ」を披露した。会見には、４０歳にして吉本新喜劇に「金の卵１３個目」として新入団した井下大活躍（いのした・だいかつやく）、新喜劇の「アグレッシブ・マッチョ」こと生瀬行人（いくせ・ゆきと）も登場。２人とも上半身裸になったところに、マリ