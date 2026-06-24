俳優の本木雅弘が、朗読劇「たとへば君四十年の恋歌」（１０月２８日〜１１月４日、東京・新国立劇場小劇場）に主演することが２４日、発表された。本木は今作が朗読劇初挑戦で、女優・森口瑤子と共演する。ともに歌人の夫婦・河野裕子氏と永田和宏氏の著書が原作。２人の出会いや、６４歳で河野氏が亡くなるまで歌で心を通わせた夫婦の葛藤などが赤裸々につづられている。２０２５年に浅野ゆう子と中村梅雀の名優コンビ