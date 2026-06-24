サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当し、話題となっている元日本代表ＭＦ本田圭佑氏の“お願い”に答えた企業が話題になっている。日本時間２６日の午前８時にキックオフとなるＷ杯１次リーグ第３戦の日本―スウェーデン戦を前に、本田は２３日にＸで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」「＃金曜＃朝８時」と“お願い”。ネットでは「会社でみんなで観ることになりました。あ