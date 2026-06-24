村山地方の10代の女性を車に乗せて監禁し、山形市や天童市を連れ回した疑いで23日、23歳の男が逮捕されました。監禁の疑いで逮捕されたのは本籍が米沢市で住所・職業不定の中鉢拓斗容疑者（23）です。警察の調べによりますと、中鉢容疑者は22日午後9時30分ごろから本人所有の軽貨物自動車に村山地方に住む10代の女性を乗せ、車内から脱出困難な状態にした上で、山形市内や天童市内を走行した疑いです。中鉢容疑者は1時間ほど走行し