◆米大リーグジャイアンツ―アスレチックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）アスレチックスのＺ・ゲロフ内野手（２６）が、敵地のジャイアンツ戦で相手走者に右手を踏まれて負傷。前の試合まで続けていた今季メジャー最長の２４試合連続安打がストップする不運に見舞われた。２回、ジャイアンツのチャプマンが左翼線安打で二塁を狙ったが、外野手からの返球を受けた二塁のゲロフにタッチアウ