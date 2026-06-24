静岡県議会議員で、議長を務めた竹内良訓議員が病気のため6月18日、亡くなりました。64歳でした。静岡県によりますと竹内議員は、浜松市出身で2007年の県議選で初当選し、現在5期目でした。県議会最大会派「自民改革会議」に所属して2025年5月には、第118代県議会議長に就任しました。その後、病気療養のため2025年の12月定例会から欠席していましたが、6月18日亡くなり、葬儀はすでに近親者のみでとり行われたということです。な