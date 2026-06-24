コロンビア―コンゴを終えて１次リーグ２戦目までがすべて終了した。今大会から出場チームが前回の３２から４８に増えた。決勝トーナメント（Ｔ）は１次リーグ１２組の２位以内と、３位のうち成績上位１２チームから上位８チームの計３２チームが進出できる。全組の２戦目を終えて、３位の中でトップは日本と同じＦ組のスウェーデンで勝ち点３の（得失点差０）。同勝ち点でスコットランド、クロアチア、アルジェリア、パラグア