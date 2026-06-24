◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦コロンビア―コンゴ（２３日、メキシコ・グアダラハラ競技場）コロンビア−コンゴを終えて１次リーグの各組２戦目までをすべて終了した。決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたのはいずれも２連勝したチームでＡ組メキシコ、Ｄ組米国、Ｅ組ドイツ、Ｊ組アルゼンチン、Ｉ組フランスとノルウェー、Ｋ組コロンビアとなった。１位通過は開催国のメキシコと米国、ドイツ、アルゼンチンの