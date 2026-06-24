◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムの野村佑希内野手が、自身１か月ぶりの一発を放った。初回の１死一、二塁のチャンスでは三振に倒れたが、３回１死走者なしで回ってきた第２打席、ロッテ先発・河村の内角１４５キロを捉えた。左翼ブルペンにぎりぎり飛び込む左越え８号ソロ。「ランナーがいなかったので、長打を打ちたいと思っていました。引っ張れる球をしっかりと捉えることができまし