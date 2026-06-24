◆ファーム・リーグ楽天―ハヤテ（２４日・森林どり泉）左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた楽天の宗山塁内野手が２４日、実戦復帰した。ファーム・リーグのハヤテ戦に「２番・遊撃」で先発。初回無死一塁の１打席目は見逃し三振だった。４回先頭での２打席目は中前安打。見事にＨランプをともすと、代走が送られた。２年目の宗山は３月２０日の巨人戦（東京ドーム）で負傷し、戦線から離脱。３か月以上のリハビリ