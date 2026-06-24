穴に詰めるのはきゅうりだけじゃない！ちくわの餃子詰めレシピに挑戦 お弁当やおかず、おつまみに大活躍のちくわ。真ん中の穴にきゅうりやツナ、チーズなど様々な食材を詰めて楽しむレシピが、クックパッドでもたくさん投稿されています。 今回はそんなちくわの穴詰めレシピの中から、ちくわの餃子詰めレシピをご紹介します。 なんと餃子の種をちくわの穴に詰めて焼いてしまうというのです。餃子の皮を使わずに作れるのも手