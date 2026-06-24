TBS『有田哲平とコスられない街』が23日放送され、OAでわずか4分だけ出演した人気MCに反響が寄せられている。【動画】「これだけのために来たの??」静岡ロケに4分だけ出演した人気MC番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げ、三島スカイウォークでロングジップスライドを体験した。ブラックマヨネーズの小杉隆一が体重制限で乗れない代わりに、南海キャンディーズの山里亮太が登場した。周囲が驚く中