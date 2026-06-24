イランがIAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れるかどうかでアメリカとイランの主張が食い違っている事をめぐり、トランプ大統領は23日、「イラン側が間違っている」と主張しました。トランプ大統領「彼ら（イラン）は間違っている。彼らも自分が間違っていることは分かっている。内部でそう言っていたし、我々も記録している。100％査察をする」トランプ大統領は、イラン側が、IAEAの査察に合意した事実はないとしたことについて