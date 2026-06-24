カーリング女子で２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が２４日、現役引退を発表した。吉村は“黄金世代”と呼ばれる１９９１〜９２年生まれの同世代、藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、小野寺佳歩とジュニア時代からしのぎを削り、頭角を現していった。２２年北京五輪代表を逃した後は、第１子を出産し、ママさんカーラーとしてカムバック。昨年９月に行われたミラノ・コル