元阪神で台湾出身の林威助氏（リン・ウェイツゥ）が２４日、大阪市内で航空会社タイガーエア台湾の新ブランドアンバサダー就任の発表会を行った。林氏は、阪神時代の応援歌が流れる中「３１」のユニホームを着て登場。「アンバサダーになれて大変光栄。責任もありますが、台湾と日本の架け橋となって台湾の魅力を発信したい」と意気込みを語った。スペシャルゲストには虎党として知られるお笑いコンビ・ますだおかだの増田英