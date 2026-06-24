川崎市立小中学校２校の健康診断で、子どもたちが胸部を出した状態で視触診が行われたことがわかった。２２日の市議会本会議で、月本琢也市議（無所属）の一般質問に、田中一平教育次長が説明した。市教育委員会健康教育課によると、今月中旬、全１６７校から２１校を抽出して、今年度行った健診について聞き取りを実施。小中１校ずつで、子どもたちが胸部を出した状態で、聴診器を当てるなどの検査を行っていたことが明らかに