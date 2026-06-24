県内では、6月24日夜のはじめ頃から25日の明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、南部では土砂災害に十分注意して下さい。気象台によりますと、25日にかけて梅雨前線が四国地方まで北上し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内では大気の状態が非常に不安定になる見込みです。このため、24日夜のはじめごろから25日の明け方にかけて、局地的に雷を伴っ