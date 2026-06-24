SUPER EIGHT村上信五（44）が、23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（午後10時）に出演。「なんべんか政治家に誘われてます」と明かした。熱海ロケで訪れた飲食店で、後輩のTravis Japan宮近海斗が「今後の展望、将来どうなりたいとかあるんですか？」と質問すると、村上は「真面目な話、グループを続けるっていうとこだけ」と断言。「すったもんだありましたけど、うち5人残って改名もしてってなったから。これで次欠