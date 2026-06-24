バーチャルアイドル「ホロライブ」4期生の常闇トワが24日、Xで「セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています」と公表。「医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます」と月内の休養を発表した。フォロワーが