【「文房具総選挙2026」結果発表】 6月24日発表 【拡大画像へ】 ワン・パブリッシングが発行、運営する雑誌「GetNavi（ゲットナビ）」とWebメディア「GetNavi web」は、2025年度に発売された新作文具ナンバー1を決めるアワード「文房具総選挙2026」の結果を6月24日に発表した。 「文房具総選挙」は今年で14回目。当年度に発売された最新の文房具の中から、ビジネスや勉強、家