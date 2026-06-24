「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在でサンリオが「買い予想数上昇」２位となっている。 サンリオは朝方大量の買い注文に値がつかず、取引開始後１５分間にわたってカイ気配が続いたが、寄り付いたところがほぼ天井となり、その後は急速に値を崩す展開を強いられている。同社が前日取引終了後に開示した２６年３月期決算は営業利益が前の期比５０％増の７７８億５９００万円と急