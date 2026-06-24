特殊詐欺のいわゆる“かけ子”をさせる目的で知人女性を国外に連れ去るなどした疑いで、岡山市の指定暴力団幹部の男ら2人が再逮捕されました。 所在国外移送略取誘拐や所在国外移送略取誘拐未遂などの容疑で再逮捕されたのは、岡山市北区の中央町の指定暴力団池田組幹部の男（52）と、岡山市中区桑野の無職の女（28）の2人です。 「カンボジアに半年行ってこい」「日本語を教える仕事じゃ」 警察によりますと指定暴力団池田組幹