午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７１５、値下がり銘柄数は７９６、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に空運、小売、医薬品、海運など。値下がりで目立つのは保険、非鉄金属、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS