FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長が、批判の声が上がっているハイドレーションブレイクが導入されている理由に言及した。FIFA公式サイトが伝えている。初となるアメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催で、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催されている今夏のW杯についてインファンティーノ会長は「信じられないほど素晴らしい大会だ。単なるサッカーやフットボール