イングランド代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループL第2節でガーナ代表と0−0で引き分けた。試合後、MFデクラン・ライス（アーセナル）が同国メディア『BBC』を通して、結果を受けての所感を口にした。17日に行われた第1節クロアチア代表戦を4−2で制したイングランド代表は、勢いに乗って今大会2戦目を迎えたが、ガーナ代表の守備の前に攻撃陣が輝きを放つことはできない。終盤の86分にはDFニコ・オライリー