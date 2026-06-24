開催：2026.6.24 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 7 - 6 [ブレーブス] MLBの試合が24日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとブレーブスが対戦した。 パドレスの先発投手はワンディ・ペラルタ、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。 2回表、8番 ロウディ・テレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 SD 0-2