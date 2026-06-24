クロアチア代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループL第2節でパナマ代表を1−0で破った。試合後、クロアチア代表を率いるズラトコ・ダリッチ監督が、FIFA（国際サッカー連盟）を通して勝利を喜ぶとともに、金字塔を打ち立てたMFルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）を称えた。17日に行われた第1節イングランド代表戦を2−4で落としたクロアチア代表は、決勝トーナメント進出のため、是が非でも勝ち点「3」が欲し