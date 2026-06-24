イングランド代表MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）が、同代表最年少で通算50試合出場を達成した。FIFAワールドカップ2026・グループL第2節が23日に行われ、イングランド代表はガーナ代表と対戦。圧倒的に支配してゴールに迫る展開となったが、最後まで得点は奪えず、0−0で試合は終了した。この試合に先発出場したベリンガムは、イングランド代表で通算50試合出場を達成。イギリスメディア『Squawka