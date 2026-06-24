パーソル総合研究所が展開するリスキリング支援サービス「Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）」は、同サービスの導入企業である日産自動車を招いたウェビナー「日産自動車のDX人材育成 ―“PoC止まり”を脱し、現場が動き出すための研修設計―」を、6月9日に開催した。●組織コミュニケーションの変革を促進する事例動画も公開同ウェビナーは、日産自動車の共同購買本部 購買戦略統括部 DX推進チーム主担である根上崇氏