FIFAワールドカップ2026・グループK第2節が現地時間23日に行われ、コロンビア代表とコンゴ民主共和国代表が対戦した。2大会ぶりにFIFAワールドカップの舞台に戻ってきたコロンビア代表は、現地時間17日に行われた第1節でウズベキスタン代表を3−1で撃破。“エース”のルイス・ディアスにも得点が生まれ、白星スタートを飾っていた。対するコンゴ民主共和国代表は、1974年の西ドイツ大会以来、実に13大会ぶり2度目のFIFAワー