北中米ワールドカップで、日本代表はここまで１勝１分け。強豪オランダと２−２のドローに持ち込み、アフリカ予選で無失点だったチュニジアに４−０で圧勝した。冴えわたっているのが森保一監督の采配だ。初戦では前田大然の左シャドー先発、伊東純也のジョーカー起用が当たり、３枚替えに伴う３−４−２−１から３−１−４−２へのシステム変更が劇的な同点弾に繋がった。続く２戦目では、４人のスタメン入れ替え、とりわけ