¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎý½¬¡ªÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÎ¢Â¦¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ó¤Î·¤¤òÃ¥¤¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Îµ­Ï¿①② BTS¤¬4·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿～¡×¤È²Î¤¦ BTS¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥Éー¥à¤Î2Æü´Ö¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤Ï¥á¥ó¥Ð&#1254