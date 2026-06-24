【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が『CHEER（チア） Vol.71』（7月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場。 ■「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」（なにわ男子・藤原丈一郎） 本を読みながらの2ショットの撮影では、西畑が洋書を声に出して読み上げたり、ふたりでお互いの本を読み合いっこしたりも。「俺らいずれこうなるかな…」と藤原が本を遠ざけて、目