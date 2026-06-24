【写真】SUPER EIGHTの最新ショット／5人でのプリクラ／仲の良さが伝わる5ショット 他 SUPER EIGHTの公式Instagramが更新。メンバーたちの楽しそうな集合ショットが公開され、反響を集めている。 ■SUPER EIGHTが笑顔あふれる集合ショット公開 公開された写真には、（左から）横山裕、丸山隆平、安田章大、大倉忠義、村上信五の5人が登場。前列中央の安田を中心に身を寄せ合い、カメラに向かってピースサインを