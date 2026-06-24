24日14時現在の日経平均株価は前日比702.29円（-1.01％）安の6万9086.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は715、値下がりは796、変わらずは45。 日経平均マイナス寄与度は331.87円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＴＤＫ が75.42円、ＳＢＧ が42.64円、信越化 が39.22円、フジクラ が36.4円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を33.79円押し上げている。次いでイビデン が16.76