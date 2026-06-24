マツダは24日、株主総会総会を開き、毛籠社長は「環境に左右されにくく利益を出せる経営を目指す」と決意を示しました。マツダ本社で開かれた株主総会は、約2時間にわたって行われました。毛籠社長は、「去年は、アメリカの関税政策などの影響で深刻な経営危機に直面したが、地域の雇用を守るために国内生産70万台を死守した」と振り返りました。そのうえで、今後は、「環境に左右されにくく利益を出せる経営を目指す」と決意を示