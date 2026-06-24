暴力団構成員の男から覚醒剤を譲り受けようとしたとして、札幌市の男が逮捕・送検されました。警察は、密売人とみられる男からこれまで１０００万円相当の覚醒剤を押収しています。札幌市中央区の鈴木紀彦容疑者は２０２６年２月、埼玉県の住吉会構成員・奥野良幸容疑者がレターパックで発送した覚醒剤およそ５０グラムを、営利目的で譲り受けようとした疑いがもたれています。封筒の品名は「お菓子」と表記されていて、事前